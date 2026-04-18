Los Ángeles. El rapero Tory Lanez ha demandado al sistema penitenciario de California, alegando que nunca debería haber sido alojado con un compañero que le apuñaló 16 veces el año pasado.

Lanez, de 33 años, cuyo nombre legal es Daystar Peterson, presentó el martes la demanda federal en la que solicita 100 millones de dólares por daños y perjuicios contra el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California y el alcaide y los guardias de la prisión de Tehachapi donde estaba recluido.

Según la demanda, fue apuñalado 16 veces en la espalda, el torso, la cabeza y la cara en un “ataque no provocado que puso en peligro su vida” por el recluso Santino Casio, que utilizó una “navaja” casera. Lanez sufrió un colapso pulmonar y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital, según el documento.

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Lanez cumple una condena de 10 años por disparar en los pies a la estrella del hip-hop Megan Thee Stallion tras un dramático y sonado juicio celebrado en 2022 en Los Ángeles.

Los funcionarios de prisiones dicen que fue atacado el 12 de mayo de 2025 por Casio, que cumple cadena perpetua por asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado. Casio tenía otra condena de 2008 por agresión de un preso con un arma mortal y otra en 2018 por fabricación de un arma mortal.

“La decisión de alojar a Casio con Peterson era conocida o debería haber sido un peligro conocido”, dice la demanda. Alega que la respuesta de los funcionarios de prisiones fue lenta y que no se utilizaron medidas especiales como granadas de flash o bombas de humo para detener a Casio. La institución alojó juntos a los dos hombres a pesar de que el rapero era “una celebridad de alto nivel”, lo que le convertía en un objetivo.

No hay constancia de que se hayan presentado cargos contra Casio por la agresión. Un abogado que le representó anteriormente no respondió a los mensajes en busca de comentarios.

Lanez fue trasladado a otra prisión, la Colonia de Hombres de California, en el condado de San Luis Obispo.

La demanda también afirma que los demandados se apoderaron ilegalmente de sus cancioneros con letras inéditas de gran valor comercial futuro y se negaron a devolvérselos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, el portavoz del Departamento de Instituciones Penitenciarias, Ike Dodson, dijo que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.

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La demanda fue reportada por primera vez por TMZ.

Lanez fue condenado por tres delitos graves en diciembre de 2022: asalto con un arma de fuego semiautomática; tener un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo; y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

Un tribunal de California rechazó su recurso en noviembre.

Megan, cuyo nombre legal es Megan Pete, declaró en el juicio que en julio de 2020, después de que salieran de una fiesta en la casa de Kylie Jenner en Hollywood Hills, Lanez disparó el arma en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras se alejaba de un todoterreno en el que habían estado montados.

Le extirparon quirúrgicamente fragmentos de bala de ambos pies. No fue hasta meses después del incidente cuando identificó públicamente a Lanez como la persona que disparó el arma.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.