Personal de la división de Manejo de Emergencias de Aerostar Airports, junto al Aircraft Rescue & Firefighting (ARFF), equipos de las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias de los municipios de Bayamón, Carolina y San Juan, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Los Puertos, participarán en un operativo para liberar a personas atrapadas o heridas dentro de un avión.

El ejercicio de rescate, conocido como extricación, se realizará este viernes, a partir de las 11:00 a.m. en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Damarisse Martínez, oficial de Información y Asuntos Públicos del Aeropuerto, indicó que el personal podrá adiestrarse ante un escenario de una emergencia en la que sea necesaria la extricación (corte utilizando tenazas hidráulicas) en este caso, un avión, para rescatar víctimas atrapadas o pilladas dentro del mismo.

Explicó que, aunque es un ejercicio requerido por el gobierno federal, tradicionalmente se realiza de manera teórica.

Para esta ocasión, la aerolínea Cape Air donó una nave en desuso, lo que les da la oportunidad de poner a prueba en un escenario “real” lo aprendido en la teoría.

Martínez añadió que, aunque los incidentes relacionados al transporte aéreo en Puerto Rico son mínimos, el ejercicio busca adiestrar a funcionarios de emergencia de municipios, donde habría mayores probabilidades de que ocurran situaciones como estas, debido a su cercanía al aeropuerto.

Recordó que, ante esa realidad, existe un acuerdo con esos municipios, “que incluye adiestramiento, coordinación (…) partiendo de la premisa de que, si hay alguna emergencia, las probabilidades de que un avión en despegue o aterrizaje se accidente en esos pueblos, son mayores que en otros pueblos. No significa que no pueda pasar en otro lugar, pero obviamente, cuando salen o aterrizan, hay una mayor probabilidad. Y esos municipios están adiestrándose porque, vamos a suponer que el accidente no ocurra en la pista, que el accidente ocurra en Piñones, o en medio del expreso de San Juan, pues esos son los primeros equipos que van a llegar. El ARFF no tiene jurisdicción. El aeropuerto llegaría en segunda, para darles apoyo, pero ellos son los primeros, por la naturaleza de cómo funcionan los sistemas de emergencia, que van a llegar al lugar y por eso están beneficiándose de estos adiestramientos”.

Martínez recordó que este ejercicio se aplica a otros medios de transporte, como pueden ser barcos, vehículos y trenes.

Aunque el ejercicio tendrá lugar en la pista del aeropuerto y podría extenderse por varias horas, la portavoz explicó que esto no debe representar ningún tipo de inconveniente para los viajeros.

“Para el público es transparente. El público no ve esto ni tampoco les afecta en nada”, aseguró.

Precisamente, tan reciente como hace unas semanas, el Aeropuerto firmó un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Seguridad Pública, los municipios antes mencionados, empresas privadas y hospitales para atender situaciones de emergencia en el aeropuerto que pueden incluir desde desastres aéreos, ataques en masa y otras situaciones.

El acuerdo, que será vigente por dos años formaliza trabajos colaborativos que ya se venían realizando y subsana escollos burocráticos existentes. Un ejemplo de los esfuerzos bajo este acuerdo es un reciente simulacro de desastre aéreo que se realizó hace unos meses en el aeropuerto y en el que participaron personal de respuesta rápida, actores y empleados del aeropuerto.

De otra parte, en una publicación en sus redes sociales, Aerostar informó el cierre parcial del carril principal de la avenida Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina hacia San Juan, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche.

Martínez explicó que el cierre no guarda relación con el ejercicio que se realizará en el aeropuerto y que se debe a trabajos de renovación de tubería sanitaria que sirve a los baños del aeropuerto.

Se exhortó a los viajeros que tengan vuelos durante ese horario a salir con anticipación al aeropuerto ante la posibilidad de retrasos, considerar rutas alternas y verificar las condiciones del tránsito antes de ir hacia el aeropuerto.