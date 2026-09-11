Providencia Reyes Bonilla, de 72 años, hallada muerta el 8 de agosto por su hermana en su apartamento del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras, fue asesinada.

Así lo corroboró la autopsia realizada por un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que certificó que murió por una herida de arma blanca en el cuello y asfixia por estrangulación.

De acuerdo con informes preliminares, en horas del mediodía un vecino de la mujer llamó a la hermana indicándole que su hermana “no respondía”.

Al llegar al apartamento 2202 del edificio 22, la encontró sobre el piso del baño, donde había sangre y todavía respiraba.

Los paramédicos la certificaron su muerte a la 1:03 p.m.

El cadáver fue levantado y enviado al ICF, donde se confirmó que fue asesinada, según lo hizo constar el Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos.

En lo que va de año, 26 mujeres adultas han sido asesinadas, si se añade el matricidio ocurrido anoche en una residencia del barrio Malpaso, en Aguada. No se ha revelado si la División de Homicidios del CIC de San Juan cuenta con algún sospechoso.