Un recogedor de latas de 65 años fue atacado esta mañana por tres perros en el barrio Punta Santiago, en Humacao.

Según el informe preliminar de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, los sucesos se reportaron a eso de las 8:00 a.m. de hoy, martes, cuando el hombre que acostumbraba a caminar por el lugar para recoger latas fue sorprendido por los animales.

El hombre herido fue trasladado a un hospital. Su condición es de gravedad.