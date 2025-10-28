Policías del Precinto de Barrio Obrero, investigaron una querella de crueldad conta animales, reportada a las 5:55 de la madrugada de hoy, martes, en la calle 10 de dicha comunidad, en Santurce.

La querellante, vecina del lugar, declaró que escuchó un ruido y al salir vio un vehículo color vino o rojo, que transitaba a bastante velocidad cuando atropelló a un perro, que yacía sin sobre el pavimento.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, no pudo precisar la condición del can.

Tras lo ocurrido, se realizaron gestiones con la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan para que se hicieran cargo del animal.

PUBLICIDAD

El conductor de dicho auto continuó la marcha y no se detuvo a socorrer al perro, dejándolo malherido en el lugar.

La agente Sayomi Torres, se hizo cargo de la investigación.

Otro caso similar, se reportó en la mañana de ayer, lunes, en la carretera PR-844 camino Iglesias, en Cupey, donde la conductora de un vehículo Volkswagen Beetle, color blanco, impactó con la parte frontal a un perro de la raza gran danés, que se encontraba en los predios de una residencia y a pesar de que el dueño le hizo señas no se detuvo.

La condición del perro era delicada.