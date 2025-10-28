Un menor de 17 años resultó herido de bala anoche en Toa Alta, tras un incidente ocurrido en la carretera 861, cerca del sector conocido como la Curva de la Herradura, informaron las autoridades.

Según información preliminar, el joven y un amigo transitaban en un vehículo por la vía cuando se detuvieron a orillas de la carretera. En ese momento, un automóvil se acercó y desde su interior realizaron un disparo que alcanzó al menor en la pantorrilla izquierda.

El joven fue trasladado a una institución hospitalaria, donde se encuentra en condición estable, recibiendo atención médica por la lesión.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continúa con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del ataque.