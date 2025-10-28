Un joven de 18 años fue asesinado en la madrugada de hoy en Santurce, en un incidente reportado frente a una tienda de piezas para autos en la avenida Roberto H. Todd, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron en el pavimento el cuerpo de Héctor Enrique Torres Rivera, residente de Bayamón, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

No se reportaron arrestos relacionados a estos hechos.

La agente Erika Báez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa para esclarecer las circunstancias del asesinato.