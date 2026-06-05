La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) diseminó hoy las requisitorias de desaparición, en busca de confidencias, de los tres amigos de 25 años cuyos rastros se desvanecieron de forma misteriosa el viernes, 29 de mayo, en las inmediaciones de la comunidad Ojo de Agua, en Vega Baja.

Entre otras gestiones investigativas, los agentes trabajan en trazar una reconstrucción de las últimas horas en las que se supo de los jóvenes, en busca de ampliar la investigación.

Además, se intenta localizar a una cuarta persona que presuntamente pudo haber estado acompañando a los desaparecidos en algún momento y que apareció en una de las videollamadas con una capucha. No está claro si se trata de un hombre o una mujer.

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Al presente, no se ha revelado una teoría clara de qué pudo haberles sucedido.

Además, se está coordinando con el Negociado De Fuerzas Unidas de Rápida Acción para que uno de sus helicópteros sobrevuele el área donde se ocupó uno de los vehículos incendiado para tener una vista más amplia de la escena.

Las autoridades han llevado a cabo otras búsquedas, una de ellas en la tarde de ayer con un dron térmico en el sector El Murciélago del barrio Almirante Sur de Vega Baja, sin éxito. En ese solar hace un año fue hallado un cadáver calcinado.

La pesquisa que integra a los Cuerpos de Investigación Criminal de Vega Baja, Arecibo y Fajardo, estableció que el jueves 28 de mayo, Carlos Roberto Hernández Mendrell, vecino de Río Grande, y Benjamín Fontánez Carmona, de Fajardo, viajaban en la guagua de Fontánez Carmona, una Nissan Xterra, color bronce y del 2004.

Luego, se encontraron en el trayecto con Cristian Ángel Castillo Rodríguez, quien manejaba el vehículo de un familiar, marca Toyota Corolla, color gris claro, del año 2009 y con la tablilla HFV-279.

Se desprende, además, que los tres llegaron a una gasolinera en Dorado para echar combustible, visitaron un centro comercial en Vega Alta y terminaron hospedados en un motel de Vega Baja, según se hizo constar por la pareja de Fontánez Carmona, con quien se comunicó por videollamada, y aseguró que vio a los tres jóvenes.

Benjamín Fontanez Carmona fue visto por última vez por vídeo llamada en el sector Ojo de Agua, en Vega Baja, el 29 de mayo. ( Suministrada por la Policía )

En el motel se lograron obtener imágenes de vídeo que corroboran que la guagua Nissan Xterra y el automóvil en el que transitaba Castillo Rodríguez, el Toyota Corolla color gris claro, estuvieron en el lugar.

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En la tarde del viernes 29 de mayo, visitaron el sector Ojo de Agua en la guagua Nissan Xterra de Fontánez Carmona. De hecho, este llamó a su pareja a eso de las 3:52 p.m. por videollamada para indicarle el lugar donde se encontraba y le comentó las bellezas del manantial. Sus otros dos amigos estaban con él.

Carlos R. Hernández Mendrell, fue visto por última vez mediante vídeo llamada en el sector Ojo de Agua, en Vega Baja, el 29 de mayo. ( Suministrada por la Policía )

Después de esa comunicación perdieron su rastro. Sus teléfonos se quedaron sin señal.

Como parte de las gestiones investigativas se van a triangular los celulares para medir su distancia respecto al menos tres torres de telefonía en el último lugar donde estuvieron activados.

Las cuentas bancarias de todos serán examinadas mediante una orden judicial para conocer si se hicieron compras o transacciones y los lugares donde las realizaron.

A las 3:49 a.m., del sábado, la Policía fue alertada sobre un vehículo en llamas en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja, que resultó ser la guagua del desaparecido.

En su interior no se encontraron rastros de restos humanos.

Se intentó localizar el dueño registral de la guagua en el área policíaca de Fajardo, pero no se logró. Para ese entonces, no se habían reportado desaparecidos ni la guagua tenía algún gravamen de desaparecido o hurtado.

Cuando los familiares acudieron a denunciar su desaparición, el dos de junio, como ya se buscaba al hombre tras hallarse su guagua quemada, se unieron las pesquisas.

Cristian Ángel Castillo Rodríguez fue visto por última vez mediante videollamada en el sector Ojo de Agua, en Vega Baja, el 29 de mayo. ( Suministrada por la Policía )

De la investigación se desprende, además, que Castillo Rodríguez regresó de los Estados Unidos a vivir a Puerto Rico para el Día de las Madres y estaba pernoctando con una hermana, quien lo vio por última vez el 28 de mayo, en su casa ubicada en el municipio de Florida, cuando le dijo que saldría con una amiga. Vestía camisa blanca, pantalón corto y tenis color negro. Los investigadores buscan a la mujer para entrevistarla.

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Tampoco tienen rastro del automóvil de Castillo Rodríguez, que sería una pieza clave para redirigir la pesquisa.

Benjamín fue descrito como de 5′8″de estatura, 120 libras de peso, tez blanca, ojos marrones, pelo negro rizo, con un tatuaje en el antebrazo izquierdo que lee “Blasina”, un tribal con una calavera con la frase “Siempre Línea” y en el dedo del corazón derecho el apodo “Benjito”.

Mientras, Carlos Roberto es de tez blanca, 5′9″ de estatura, 110 libras y vestía camisa negra al igual que Benjamín. El resto de la ropa que llevaban puesta no fue descrito. Este tiene una cicatriz en el costado derecho.

Si los has visto, llama a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al (787) 793-1234, extensiones 2463 y 2464.