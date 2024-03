Trabajador, buen padre y servicial. En fin, un gran ser humano.

Así familiares y colegas recordaron Erick Daniel Muñoz Barreto, el enfermero hallado parcialmente calcinado y con impactos de bala en la madrugada del 11 de marzo, adyacente a la carretera PR-853, en Carolina.

“Un gran hermano. Un ser humano con una humanidad increíble. Es un servidor, una persona que estudió servicios de enfermería y que representaba con honor su profesión. Así lo voy a recordar”, aseguró su hermana Chris Álvarez Barreto a Telemundo PR.

“Lo vamos a recordar como el buen hermano que siempre fue, buen hijo, buen padre. Siempre daba la milla extra. Su mirada hacia nosotros siempre era una alegría, cosas positivas, le gustaba siempre compartir con la familia”, agregó su hermano Chris Álvarez Barreto a las cámaras televisivas.

Sus colegas también dieron fe de su afabilidad y su espíritu trabajador, asegurando que era sumamente dedicado a su profesión con el propósito de brindarle una vida plena a su hijo de 4 años.

“A veces lo aconsejaba, porque si tenía que trabajar las 24 horas, las trabajaba y siempre trabajando 16 horas, 18 horas y yo ‘Erick, cógelo con calma, porque el cuerpo se desgasta’ y yo sé que era para su hijo, para darle lo mejor para su hijo”, dijo Pablo Marcano, compañero de trabajo y amigo.

El joven, de 27 años, fue encontrado al lado de su vehículo Ford Taurus que estaba en llamas, en el kilómetro 5.8 de la carretera PR-853, frente a la escuela abandonada Salvador Brau del barrio Barrazas.

La familia narró que Muñoz Barreto salió de trabajar el domingo, 10 de marzo a las 11:00 p.m. del hospital en Condado y le informó a su progenitora que se le explotó una goma. Esa fue la última vez en la que su mamá tuvo comunicación con él.

Debido a esta pérdida de comunicación, su madre iba a radicar una querella en un cuartel de la Policía, pero las autoridades fueron alertadas a eso de las 1:48 a.m. de un vehículo en llamas y encontraron su cuerpo. Por ende, se entiende que fue ultimado entre las 12:00 a.m. a 1:00 a.m.

“Queremos justicia, queremos saber qué fue lo que pasó queremos que se esclarezca”, sostuvo Álvarez Barreto al noticiario.

“Nosotros éramos compañeros y amigos. Solamente lo que nos satisface que se haga justicia, que se haga justicia, porque fue algo muy doloroso”, concordó Marcano.