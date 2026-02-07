La Policía en coordinación con el Departamento de Justicia estableció un plan de vigilancia preventiva desde tempranas horas de la tarde de ayer en la urbanización Estancias de Yidomar en Yauco, tras conocerse el veredicto de absolución al enfermero Eduardo Méndez Velázquez, quien fuera acusado por el asesinato de su vecino, el biólogo marino Robert Viqueira Ríos.

Esto ante el temor manifiesto de la viuda y familiares de Viqueira Ríos de que pudieran surgir nuevos incidentes con Méndez Velázquez, de éste regresar a su residencia, en la calle Star de la mencionada urbanización, contigua a la escena donde ocurrió el enfrentamiento entre vecinos que culminó con la muerte del conocido biólogo marino, la noche del 15 de julio del año pasado.

Según informó Telemundo, como parte del plan, patrullas de la Policía daban rondas preventivas cada hora puntualmente por el lugar donde se esperaba que de un momento a otro regresara Méndez Velázquez, tras haber sido liberado de prisión anoche, luego que el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce determinara que el enfermero actuó en defensa propia al ultimar a Viqueria Ríos de 22 balazos, durante una confrontación a tiros.

Meléndez Velázquez fue absuelto de los cargos de asesinato en segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la esposa de la víctima, Moshayra Vicente Cruz.

A su salida del Tribunal de Ponce, ayer en la tarde, sumamente afectada, tanto Vicente Cruz como su familia expresaron temer por sus vidas ante la posibilidad de que Méndez Velázquez, quien es su vecino inmediato, regresara a su residencia. Hasta el momento se desconoce si Méndez Velázquez habría regresado anoche a su residencia o si tiene planes de continuar viviendo allí.