La Policía de Puerto Rico investiga un doble asesinato reportado a eso de las 5:55 de la mañana de este lunes frente al parque de la urbanización Jardines de Guamaní, en Guayama.

Según la información preliminar, los cadáveres de un hombre y una mujer fueron hallados en el interior de un vehículo con múltiples impactos de bala. Las víctimas no han sido identificadas.

Con este caso, ascendió a siete la cifra de asesinatos reportados en las últimas horas en hechos separados alrededor de la Isla. En Loíza, una masacre dejó tres personas muertas y dos heridas, mientras que en Juana Díaz se registró otro doble asesinato en el que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas.

Hasta el momento, no se han reportado arrestos relacionados con ninguno de los casos y las autoridades tampoco han establecido vínculo entre los hechos. La Policía continúa con la investigación.