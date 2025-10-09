La Policía intenta localizar a un septuagenario cuyo paradero se desconoce desde el pasado 17 de septiembre, aunque fue hasta el día de hoy que fue reportado como desaparecido.

El hombre, vecino del complejo de vivienda pública Luis Llorens Torres en San Juan fue identificado como Rafael Ortiz Nieves, de 73 años. Se informó que Ortiz Nieves salió de su hogar en el mencionado complejo de vivienda pública el posado 17 de septiembre, en horas de la mañana y no regresó.

El hombre fue descrito como de tez blanca, calvo, ojos color marrón, 5 pies, 1 pulgada de estatura y 250 libras de peso, aproximadamente. Ortiz Nieves utiliza un bastón de apoyo, ya que tiene dificultades al caminar y se informó que presenta una cicatriz de una quemadura en uno de sus brazos y un lunar en el glúteo izquierdo.

La última vez que fue visto, vestía una camiseta de botones color azul, con diseño de flores pequeñas.

De otra parte, las autoridades también intentan localizar a una joven que desapareció de su hogar en el residencial Jardines de Campo Rico en Río Piedras el 27 de septiembre.

Según la información suministrada por la Policía, Cristal Álvarez Rodríguez, de 27 años, quien padece de una condición de salud mental no especificada, residía con su abuela, quien fue hospitalizada tras un percance médico. Tras ser dada de alta y regresar a su hogar, la mujer no encontró a su nieta en la residencia y desde entonces no tiene información de la joven ni ha tenido contacto con ella.

Álvarez Rodríguez fue descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 1 pulgada de estatura y 100 libras de peso.

Si tiene información que pueda ayudar a las autoridades a localizar a estas personas, puede comunicarse al 787-343-2020 o al 787-793-1234 extensiones 2464, 2463, o 2114.