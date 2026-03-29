Agentes adscritos al precinto Monte Hatillo, investigaron preliminarmente un escalamiento ocurrido en una residencia ubicada en la carretera PR-849, en Río Piedras.

Según informó la querellante, una o varias personas abrieron el portón de su residencia y obtuvieron acceso al interior. Una vez allí, se apropiaron de dos motoras marca KTM 690: una de color rosa y blanco y la otra de color anaranjado y negro.

Al momento, se desconoce el valor de la propiedad hurtada.

El agente Arnaldo Echevarría investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados San Juan para que continúen con la investigación.