Una niña de 3 años y un niño de 4 años fueron rescatados esta madrugada durante un allanamiento en Gurabo, realizado por la División de Drogas de Caguas, con la cooperación de la División de Drogas de Carolina, K9 y Servicios Técnicos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, durante la intervención en una residencia ubicada en el barrio Mamey, fueron arrestados una mujer de 30 años y un hombre de 25 años.

La vivienda se encuentra en condiciones deplorables, de acuerdo a imágenes suministradas por la Uniformada.

En el lugar, las autoridades ocuparon un rifle, dos cargadores, municiones, marihuana y cocaína.