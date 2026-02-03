Rescatan a dos niños durante allanamiento en Gurabo
Dos adultos fueron arrestados tras ocuparse un rifle, municiones y drogas en la residencia que está en condiciones deplorables.
PUBLICIDAD
Una niña de 3 años y un niño de 4 años fueron rescatados esta madrugada durante un allanamiento en Gurabo, realizado por la División de Drogas de Caguas, con la cooperación de la División de Drogas de Carolina, K9 y Servicios Técnicos, informó la Policía de Puerto Rico.
Según datos preliminares, durante la intervención en una residencia ubicada en el barrio Mamey, fueron arrestados una mujer de 30 años y un hombre de 25 años.
La vivienda se encuentra en condiciones deplorables, de acuerdo a imágenes suministradas por la Uniformada.
En el lugar, las autoridades ocuparon un rifle, dos cargadores, municiones, marihuana y cocaína.