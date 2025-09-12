Las autoridades lograron poner a salvo a tres jóvenes que fueron arrastrados por un golpe de agua en el área conocida como La Represa, del río Guanajibo, en el barrio Rincón Pozo en Sabana Grande.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, rescatistas y efectivos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el área de la carretera 364, poco después de las 4:00 p.m., luego que una llamada alertara sobre el incidente.

Según informó la Oficina de Prensa del área de Mayagüez, al menos uno de los tres jóvenes logró aferrarse a una piedra y salir del agua, mientras que rescatistas lograron dar con los otro de los jóvenes, y sacarlo del agua. Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para rescatar al tercer joven.

Los jóvenes presentaban hematomas y laceraciones y serían trasladados a un hospital para recibir atención médica. Aunque no han sido identificados, se indicó que los jóvenes, entre las edades de 15 a 20 años, son vecinos del pueblo de Lajas.

El comisionado de la Policía Municipal de Sabana Grande, José Fernando Marchani Sánchez, indicó a Primera Hora que el río está bastante crecido, lo que complicó un poco las labores e indicó que la crecida se debe a las lluvias en los pueblos de la montaña.