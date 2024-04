La autopsia realizada por patólogos del Instituto de Ciencias Forenses a los cadáveres de dos motociclistas que se accidentaron anoche tras estrellarse con una pared de cemento en el kilómetro 0.9 de la carretera PR-181 Ramal 944, en Gurabo, reveló que presentaban heridas de bala y contusiones, por lo que se concluye que se trata de un doble asesinato.

De acuerdo con los informes preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 7:25 p.m. de ayer, domingo, sobre un incidente de agresión grave, en el que murió el conductor de una motora negra, identificado como José Isaías Caraballo Medina, de 20 años y vecino del barrio Hato Nuevo, en Gurabo.

Mientras que, el pasajero, Neftalí Y. Lleras Dieppa de 17 años, vecino de Gurabo, fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde falleció posteriormente. El adolescente presentaba una herida abierta en la cabeza.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), dio a conocer en un comunicado de prensa que, de acuerdo con sus organigramas, Caraballo Medina presuntamente pertenecía a la pandilla de Jensen Medina Boria, de 38 años, quien fue arrestado el 21 de marzo en Gurabo, por cargos de tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y poner el riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, relacionado a varios “carjackings” en las áreas policíacas de Caguas, San Juan, Bayamón y Carolina.

En la escena se escucharon detonaciones, no obstante, como no se recuperaron casquillos como evidencia, había que esperar a la autopsia para corroborar que se trató de dos asesinatos y no un accidente fatal, explicó el inspector Carlos Alicea Contreras, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Los agentes a cargo de la pesquisa también están buscando lugares donde tengan instaladas cámaras de seguridad en busca de pistas de lo que ocurrió.

El agente Reimundo Quiñones y la fiscal Natalie Díaz, investigaron la escena.