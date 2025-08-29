No se trató de “una muerte violenta” el caso de la estadounidense hallada muerta en avanzado estado de descomposición junto a su bebé recién nacido en un apartamento de alquiler a corto plazo en la calle Cacique de la urbanización Santa Teresita, en Santurce.

El inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del CIC de San Juan, reveló que tras realizarse la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se les adelantó que “no fue una muerte violenta”, no obstante, faltan otros estudios que toman más tiempo, como es el de toxicología, que es fundamental para establecer la causa de muerte.

Durante el transcurso de la pesquisa encontraron que para el mes de abril la mujer de 37 años y natural de Illinois, se querelló por violencia doméstica. Se emitió una orden de protección vigente por un año. Posteriormente, la víctima acudió al tribunal para dejarla sin efecto por falta de interés.

“Siempre se investigan todos los ángulos (al activarse el protocolo de feminicidio), estamos buscando a esa persona para entrevistarla”, agregó el inspector Figueroa Maldonado.

Esta semana se dio a conocer que su progenitora no sabía que estaba embarazada.

La madre habló por teléfono con su hija el martes y la llamó miércoles y jueves (de la semana pasada), y como no contestaba se comunicó con el casero a quien le pidió de favor para que fuera a verificar el apartamento. Este fue el viernes y tocó a la puerta; como no salió pensó que estaba fuera.

No fue hasta el martes que una empleada de mantenimiento percibió un fuerte hedor, se lo notificó al propietario quien abrió la puerta y hallaron la triste escena sobre el piso de la cocina.

La fallecida llevaba un año viviendo en Puerto Rico.

Figueroa Maldonado aclaró que el bebé era un varón y que no se encontraba unido a la madre. No se ha dado a conocer qué tiempo de gestación tenía la mujer.

La fallecida, que padecía de varias condiciones de salud, arrendó el apartamento el 28 de mayo y llevaba un año viviendo en la Isla.