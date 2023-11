El presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, se reunió hoy con el presidente de la Cámara de Representantes José “Tatito” Hernández Montañez, quien le reveló que la razón por la cual el Proyecto 1593 para enmendar la Sección 29 de la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” a los fines de garantizar al Fondo de Retiro de la Policía un ingreso anual de $29 millones no fue enviado para la firma del gobernador es porque tienen que eliminar una palabra conforme las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para asegurarse que tendrá su visto bueno.

El líder gremial encabezó una manifestación junto a un grupo de uniformados a eso de las 4:00 p.m. de ayer, domingo, frente a las escalinatas del Capitolio para exigir que el proyecto fuera enviado de inmediato a La Fortaleza para la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia.

El autor del proyecto José “Cheito” Rivera Madera, el representante Distrito 23, fue quien anunció que el mismo no sería enviado hasta enero de 2024, pero no explicó las razones. De enviarse para la firma del gobernador el mismo se hubiese endosado, pero la JSF no le daría paso.

En octubre, fue aprobado por ambos cuerpos, el Proyecto de la Cámara de Representantes 1593.

“Esa manifestación dio resultados, el presidente de la Cámara, se reunió conmigo y me dijo el por qué se enviará en enero. Porque hay una palabra que la Junta quiere que no esté en el proyecto y por error la pusieron. Fallaron en la palabra garantizará, esa palabra tiene que eliminarla”, explicó Hernández Ramos.

El líder cameral se comprometió a que el 8 de enero cuando se abra la Sesión Legislativa inmediatamente se hará la corrección para enviárselo al Senado para que lo apruebe y se enviará de inmediato para La Fortaleza.

Se acordó que en vez de darle un 60% para el fideicomiso de la Policía se enviaría un 55% y se incrementará el costo de la licencia de renovación a los dueños de estas máquinas de entretenimiento a $400.00, para aportar $50.00 al fondo.

Su aprobación es determinante para la implementación de ley 104-22 del Fondo de Retiro de La Policía, permite allegar parte de los recaudos de las “máquinas de rutas”, (tragamonedas) que operan en todo el país, a fin de fortalecer con esta captación el retiro de la policía.

El presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, durante una de las actividades para reclamar un retiro digno para los uniformados. ( Suministrada )

De esta manera se quedan sin efecto otras manifestaciones planificadas para esta jornada, afirmó el presidente de APUL quien dijo que estaba agradecido, pero no satisfecho.