Roban vehículos todoterreno y motoras de negocio en Corozal
La mercancía robada tiene un valor estimado de $6,700.
Escaladores se apropiaron de mercancía del negocio Corozal Motorcycle & Biker Bar Motorcycle, que ubica en el kilómetro 10.5 de la carretera PR-142, en ese municipio.
De acuerdo con la información preliminar, esta mañana el querellante encontró la puerta frontal forzada y con los cristales rotos.
Del interior se apropiaron de dos vehículos todoterreno Supermach del año 2024, uno color vino y otro blanco.
Además, hurtaron dos motoras color anaranjado, de la misma marca y del año 2024 y 2025, respectivamente, seis piezas para carreras y dos cristales de motora.
La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $6,700.
El agente Joel Riera, adscrito al Distrito policiaco de Corozal, refirió la pesquisa a la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.