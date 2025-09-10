( Jorge A Ramirez Portela )

Escaladores se apropiaron de mercancía del negocio Corozal Motorcycle & Biker Bar Motorcycle, que ubica en el kilómetro 10.5 de la carretera PR-142, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar, esta mañana el querellante encontró la puerta frontal forzada y con los cristales rotos.

Del interior se apropiaron de dos vehículos todoterreno Supermach del año 2024, uno color vino y otro blanco.

Además, hurtaron dos motoras color anaranjado, de la misma marca y del año 2024 y 2025, respectivamente, seis piezas para carreras y dos cristales de motora.

La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $6,700.

El agente Joel Riera, adscrito al Distrito policiaco de Corozal, refirió la pesquisa a la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.