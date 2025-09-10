Lo que comenzó como un reclamo por un estacionamiento terminó en un tiroteo anoche en Bayamón, donde un hombre de 39 años resultó herido de bala en la rodilla de la pierna derecha, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe, los hechos se reportaron a las 10:48 p.m. en la carretera 872, frente al negocio El Escondite.

El querellante alegó que mientras visitaba a una amiga en la urbanización Río Plantation, fue confrontado por un individuo molesto porque estacionó su auto frente a su residencia en horas de la madrugada.

El individuo lo tomó por el brazo, le reclamó y luego le dijo: “yo no te conozco, vete para allá”. Acto seguido, lo siguió en su vehículo y abrió fuego contra él. Aunque el querellante no resultó herido, su Mazda 3 del 2007 recibió seis impactos de bala en la carrocería.

En medio de los disparos, el hombre de 39 años que estaba frente al negocio resultó herido. Este fue trasladado a un hospital en condición estable. Su guagua Toyota Tacoma también fue impactada por una bala en la puerta del conductor.

Al momento no se han efectuado arrestos.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Jater Ramos, adscrito a Bayamón Centro, y referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.