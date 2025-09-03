La residencia de Carlos Antonio Bermúdez Navarro de 66 años, quien se vio involucrado en un incidente ocurrido al atardecer del domingo pasado, en el que le dio muerte a un hombre que se alega lo golpeó para asaltarlo fue incendiada maliciosamente en la mañana de ayer, martes.

Él o los escaladores no solo quemaron la casa que está ubicada en el número 66 de la calle Benedicta Miranda, de la comunidad Pueblito del Carmen en Guayama, sino que también la saquearon.

Nadie resultó herido.

El querellante notificó a las autoridades que, alguien rompió la ventana de aluminio trasera de su hogar y logró acceso al interior de la misma, apropiándose ilegalmente de una cadena en oro, un reloj Rado de oro blanco, un brazalete de oro de 24 kilates, una imagen de San Lázaro de oro de 24 kilates y un reloj Invicta.

La propiedad hurtada fue valorada en $12,500 aproximadamente.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama y a la División de Explosivos de Ponce.

De la investigación preliminar se desprende, que Elí Saúl López Pomales, de 35 años, agredió con un palo en la cabeza y en el brazo izquierdo al sexagenario para robarle y el jubilado se defendió disparándole con una pistola Smith & Wesson calibre .40 para la cual poseía licencia de portación.

Este caso fue calificado como uno de legítima defensa y se espera por la conclusión de la investigación, una vez se recopile toda la evidencia necesaria.

Trascendió que tras estos sucesos había sido objeto de amenazas.

La fiscal Sheila Santiestéban le ofreció al querellante los servicios del Programa de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia, pero este los declinó.