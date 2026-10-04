Un hombre que presuntamente se encontraba pescando fue víctima de un carjacking durante la madrugada de hoy, domingo, en la carretera PR-655, en la Poza del Obispo, en Arecibo.

Según la información suministrada por la víctima a agentes de la Policía de Puerto Rico, cuando este se dirigía hacia su vehículo, que se encontraba estacionado cerca del tablado, después de pescar, una persona que portaba un arma de fuego se lo interceptó.

El individuo lo despojó de su vehículo, un Volkswagen Taos azul del año 2023, con tablilla KHI-401.

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Posterior a estos hechos, la Policía reportó el hallazgo del vehículo quemado en la carretera PR-611 kilómetro 0.8 del barrio Sabana Granade del municipio de Utuado.

El auto Volkswagen modelo Taos del año 2023, robado mediante carjacking en Arecibo, fue encontrado quemado en Utuado. ( Suministrada )

No se reportaron heridos.

El agente Jonathan Padilla, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó inicialmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico, que continuará con la investigación durante la mañana de hoy.