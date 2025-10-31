La Fiscalía de Aibonito, radicó cargos por fraude en ejecución de obras, apropiación ilegal y maltrato a personas de edad avanzada, contra Ángel E Rodríguez Rivera de 35 años y residente en Coamo.

Según la investigación del agente Luis M. Rodríguez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, el 12 de junio, el imputado recibió dinero en efectivo de una pareja de adultos mayores para realizar trabajos de construcción e instalación de puertas, entre ellas una de marquesina y ventanas, pero no realizó las labores.

No se precisó la cantidad de dinero que le pagaron.

La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, luego de escuchar la prueba expidió una orden de arresto con una fianza de $250,000.

Si usted tiene información que conduzca al arresto de Rodríguez Rivera puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con los agentes de la División de Propiedad del CIC de Aibonito al (787) 735-6800 extensiones 1615 o 1616.