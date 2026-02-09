( Suministrada por la Policía )

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, solicitó a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre sospechoso de apropiación ilegal de mercancía de la tienda Marshalls en ese municipio.

De acuerdo con la querella, el 23 de enero, el individuo llegó a la tienda donde se apropió de mercancía de la tienda de la cual no se ofreció descripción.

El CIC de Caguas busca a este individuo sospechoso del robo de mercancía de la tienda Marshalls, en ese municipio. ( Suministrada por la Policía )

El valor de la propiedad robada fue estimado en $625.

Si posee información que ayude con esclarecimiento de este caso, favor de llamar al teléfono (787) 744-7251 extensiones 1600 y 1213 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.