El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, comenzó en la mañana de este viernes, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri.

La acusada a través de su defensa se declaró inocente en los dos cargos por los cargos que enfrenta.

30 Fotos El crimen de una joven que ha consternado a Puerto Rico.

Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, fueron acusadas por los delitos de asesinato en primer grado y uso de arma blanca, en común y mutuo acuerdo, pero sus juicios se verán por separado ya que se encuentran en diferentes etapas.

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Cabrera Rivera es representada por los licenciados Mayra López Mulero, Jean Carlos Maysonet Hernández y Alberto Rivera Ramos.

En este caso los tribunales de Primera Instancia y el de Apelaciones rechazaron solicitudes de la defensa para desestimar los cargos contra Cabrera Rivera.

Tras la renuncia del fiscal Orlando Velázquez Reyes hace dos semanas, quien atendía el caso junto a la fiscal Silda Rubio Barreto, el Departamento de Justicia asignó a los fiscales Myriam Nieves Vera, Edmanuel Santiago Quiles y Jackeline Pizarro Gutiérrez, para continuar los procesos junto con Rubio Barreto.

Durante el día de hoy a los miembros del jurado, compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres y seis suplentes, se les presentó a las fiscales Pizarro Gutiérrez y Nieves Veras, quienes indicaron que no las conocían, por lo que fueron aceptadas para llevar el caso.

9 Fotos Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, fue asesinada en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

Acto seguido, el juez les dio una orientación sobre el proceso y se leyeron las denuncias en su contra.

Por otro lado, el juicio contra su hija, Avilés Cabrera, acusada por los mismos delitos está pautado para comenzar el próximo lunes, 4 de mayo, con la selección del jurado.

Sin embargo, su representación legal radicaría una moción informativa de la prueba que falta por ser entregada por la fiscalía y anticipó que el lunes se podría convertir en una vista sobre el estado de los procedimientos.

Ayer, jueves, el juez Juan Reyes, declaró ha lugar, una petición para que sus abogadas presenten prueba de que no es imputable por sus condiciones de salud mental.

La defensa plantea que Avilés Cabrera contaba con 17 años al momento de los hechos, siendo juzgada como adulto, y presenta una discapacidad intelectual documentada desde temprano en su niñez con “funcionamiento cognitivo equivalente al de una menor de aproximadamente 11 años de edad”.

19 Fotos "Te recordaremos Lela", leían pancartas durante el último adiós a Gabriela Nicole.

También, acudirían al Tribunal Apelativo para que reconsidere una moción denegada por la jueza Carol Ortiz Rivera para reclasificar el cargo de asesinato en primer grado por uno atenuado.