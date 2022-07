El hombre- de 23 años y quien es sospechoso de secuestrar en Gurabo a Coralis Marie Serrano Delgado, de 18 años- se entregó esta tarde a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

El sospechoso, identificado por la Policía como Joshua Manuelle Sánchez Caraballo, llegó al cuartel junto a su representación legal, confirmó a Primera Hora el comandante Gerardo Oliver, director interino de la superintendencia auxiliar de Investigaciones Criminales.

Sánchez Caraballo llegó al cuartel junto al licenciado Eduardo González para acogerse a su derecho a mantener silencio y ya está en libertad.

“Él llegó hasta la comandancia con su abogado. Fue citado para el lunes, ya que la perjudicada, hasta el momento, no ha querido declarar. El lunes entonces se consultaría con la fiscal y le explicaremos que llegó con su abogado y se acogió a su derecho a permanecer callado”, especificó Oliver a este diario.

Tanto Serrano Delgado como su amiga, quien aparentemente presenció el secuestro, se han negado a declarar en contra del imputado, por lo que no se le podrán radicar cargos al momento, explicó Oliver.

“Si ella ni la testigo no van a declarar, que son las que vieron al individuo con un arma de fuego, pues hasta el momento no podemos radicarle hasta tanto no tengamos testigos que lo señale”, comentó al reiterar que la perjudicada “ni tan siquiera ha querido hablar” con la Policía ni la Fiscalía “desde un principio”.

Sin los testimonios de Serrano Delgado ni de su amiga, los agentes investigadores tendrán que depender de otra evidencia de los alrededores para, al menos, probar que Sánchez Caraballo estaba armado.

“Esto no se va a quedar aquí. Vamos a continuar investigando para nosotros tratar de recuperar evidencia, sea (científica) o evidencia fílmica de algún vídeo del área o algo así para nosotros poder radicar algún tipo de acusación”, aseveró.

“Se hizo todo lo que humanamente nosotros podíamos y, pues si ella no declara, nosotros no podemos (radicar cargos al momento)”, recalcó.

Se busca a Joshua Manuelle Sánchez Caraballo de 23 años, vinculado con el presunto secuestro de su expareja Coralis Marie Serrano Delgado de 18 años, quien fue entregada durante la tarde de hoy en el cuartel de Gurabo. ( Suministrada )

A eso de las 11:30 a.m. de ayer, viernes, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) activó la Alerta Rosa luego de que la progenitora de Serrano Delgado no tuviera noticias sobre su paradero.

De acuerdo a la información trascendida, la joven presuntamente llegó al parque del barrio Hato Nuevo, en Gurabo, acompañada por una amiga, para que Sánchez Caraballo le entregara prendas de ropa, pues ella había abandonado el hogar por un incidente de violencia de género del cual no se querelló.

El individuo, bajo amenaza con un arma de fuego, obligó a Serrano Delgado a abordar un automóvil y, en la huida, disparó en varias ocasiones. No hubo heridos.

Luego, la joven fue entregada al cuartel de Gurabo en el vehículo de una amiga. Al momento de su entrega, tenía el ojo izquierdo morado, mordidas y hematomas en diferentes partes del cuerpo a consecuencia de un incidente de violencia de género ocurrido hace varios días.