Un escalamiento fue reportado durante la noche de ayer, lunes, en una residencia del callejón Quiñones, en San Juan, de donde una o varias personas se apropiaron de dinero en efectivo, prendas y relojes de marcas reconocidas.

Según el informe preliminar de la Policía, la perjudicada indicó que los responsables ocasionaron daños a la cerradura de la puerta principal de la vivienda para lograr acceso a su interior.

Una vez dentro, se apropiaron de $1,400 en efectivo, 200 pesos dominicanos, documentos personales, una cadena y tres anillos de plata, así como dos cadenas y tres anillos de oro de 14 quilates. También hurtaron un reloj Michael Kors, valorado en $115, y otro Versace, valorado en $250.

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No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Torres, adscrito al Precinto de Barrio Obrero, realizó la investigación preliminar. El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa.