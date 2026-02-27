Un joven de 18 años, vecino de Caguas, denunció haber sido víctima de fraude tras intentar comprar por Facebook cinco taquillas para el partido amistoso entre el Inter Miami, equipo encabezado por la superestrella Lionel Messi, y el Independiente del Valle de Ecuador, celebrado anoche en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.

Según el informe de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m. del jueves en la urbanización Golden Gate II, en Caguas.

El querellante alegó que una mujer, desde un perfil en el Marketplace de la red social, le vendió cinco taquillas para el encuentro deportivo por $425. El joven indicó que realizó el pago mediante ATH Móvil, pero no volvió a recibir respuesta de la supuesta vendedora.

Al percatarse de la estafa, acudió al distrito policíaco de Caguas para radicar la querella.

El caso fue referido a agentes adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.