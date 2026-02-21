Un hombre murió en la tarde de este sábado mientras recibía atención médica y otro individuo resultó herido de bala, tras reportarse una balacera frente a un negocio en Canóvanas, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:00 p.m. frente al negocio Rinconcito 874, ubicado en la carretera PR-874, barrio La Central, en Canóvanas.

“De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, las unidades localizaron a un hombre que, al momento, no ha sido identificado, con heridas de bala. Este fue transportado por paramédicos a un hospital del área para recibir asistencia médica”, detalló la Policía.

El informe indica que a un hospital también llegó otro individuo herido de bala, que fue relacionado a los hechos ocurridos frente al negocio.

La Policía indicó en su informe que “se notificó el fallecimiento de una de las víctimas mientras recibía tratamiento médico”.

No se precisó de quién se trataba, ni se identificó al occiso.

Personal adscrito al Distrito de Canóvanas, en unión a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, investigan.

Este es el asesinato número 71 que se registra en lo que va del año.