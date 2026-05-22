La Policía investiga una balacera reportada poco antes de las 6:00 p.m. en Aibonito, informó la Policía.

Los hechos se reportaron en una calle contigua al Hospital Menonita de Arecibo.

Una llamada alertó a las autoridades sobre la balacera y al llegar los agentes localizaron varios vehículos abandonados en la escena y casquillos de balas, pero las personas involucradas en la balacera abandonaron el lugar. Al momento se desconoce si alguien resultó herido.

En el lugar abandonaron una motora y una guagua Jeep Cherokee, que impactó un vehículo que estaba estacionado en el lugar. Se alega que los individuos abandonaron la escena a pie.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito se trasladaron al lugar e investigan los hechos.