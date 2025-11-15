Un hombre perdió la vida en medio de un accidente descrito como un “hit and run”, en el que estuvo involucrada una motora, registrado en horas de la noche del viernes en la carretera 109, a la altura del barrio Espino de Añasco.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Axel Omar Figueroa, de 21 años.

De la investigación preliminar divulgada por la Policía, se desprende que una motora estuvo involucrada en el incidente. La víctima murió en el lugar de los hechos.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez en unión a la fiscal Frances Bravo investigan los hechos