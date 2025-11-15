Un juez del Tribunal de Fajardo encontró causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $50 mil a un sargento de la Policía de Puerto Rico, al que se le imputan cinco cargos por incesto, actos lascivos y maltrato a menores, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

El uniformado fue identificado como Lionel Alonso Burgos, de 44 años de edad. Según la investigación de la agente Blanca Carrasquillo Santiago, adscrita a la división de Delitos Sexuales de Fajardo, el alegado patrón de abusos sexuales comenzó en el 2024, mientras la menor se hallaba bajo la custodia del agente.

Fue tras una discusión con su tío, que la menor reveló los actos que éste supuestamente cometía en su contra, lo que dio lugar a las acusaciones.

El juez Jerry Negrón señaló la vista preliminar contra el uniformado para el 22 de diciembre. El sargento quedó libre bajo el programa de Supervisión Electrónica.