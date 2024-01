Una extensa llamada de Frances Acevedo al informante Jonathan Alemán, en la que, llorosa y preocupada, revela detalles del alegado esquema de corrupción que se le imputa a María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y su esposo Orlando Montes Rivera, se llevó gran parte del resto del testimonio del agente especial y supervisor del FBI Juan Carlos López, quien fue el último testigo de la fiscalía federal, en el décimo día del juicio contra la exrepresentante.

La llamada tuvo lugar el 12 de julio de 2020, un día después que el FBI entrevistara a Acevedo, la persona que era secretaria y recepcionista de la oficina legislativa y que, según las alegaciones, recibía un salario inflado del cual sacaba dinero para entregar a Charbonier.

“Jonathan, por favor, es que yo no quiero. Por favor, yo no puedo dormir. Yo me he fumado una caja de cigarrillos, porque es que yo no… Por favor, dime que tú no harías nada, contra…”, se escuchó por el audio en sala, mientras se reproducía la llamada y se mostraba también una transcripción de la misma.

La nerviosa, llorosa y entrecortada voz, declaró el agente, correspondía a Acevedo, mientras que la que le respondía afirmó que era la de Alemán, el exdirector de la oficina legislativa de Charbonier, que era informante del FBI desde 2018 y también era amante de Acevedo.

En la llamada, Acevedo le cuenta a Alemán que durante la entrevista con el FBI, se fue un momento a otra habitación y llamó a Charbonier, y la exrepresentante le dio instrucciones sobre cómo actuar y qué respuestas dar.

“Yo me bloqueé completamente la mente en esa casa. Yo empecé a decir un montón y ellos… Esos americanos me tocaron la puerta y me sacaron la licencia, así que eran FBI. Y yo ahí temblando. Ellos me tenían ahí dos horas. Y yo no sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo que Maritza (Torrealba, su roommate) estaba y vine y me metí al cuarto y empecé a llamar a Charbonier. Entonces, ahí ella me dijo, ‘ese sueldo. Ellos no te pueden justificar por tu sueldo. Tú haces lo que te da la gana’. Entonces ahí yo salí, y empecé a hablar mejor. Pero yo no sé ni lo que yo les dije”, se escucha a Acevedo, quien más adelante detalla que “la llamé a ella del celular de Maritza al celular de Orlando (Montes)”.

En otro fragmento, le explica que “ellos (FBI) lo saben todo, todo, todo” y agrega que saben que saca del banco $1,500 de manera regular.

En la llamada también se menciona una reunión el mismo 11 de julio de 2020 con Charbonier, Montes, Sheila Mangual, el exalcalde catañés Félix “El Cano” Delgado y el abogado Luis Gierbolini. De igual manera, se menciona a Gaby (Orlando Gabriel Montes Charbonier), el hijo de Charbonier y Montes que figuraba como coacusado, pero se acogió a un programa de desvío en el que acepta un grado de responsabilidad en los hechos y deberá cumplir ciertos criterios que le impondrá el tribunal.

A preguntas de la fiscal Kathry E. Fifield, quien compone el equipo de fiscalía junto a María L. Montañez y Jonathan E. Jacobson, el agente López indicó que, en entrevistas que hizo a Charbonier el 15 de julio de 2020, durante el allanamiento a su casa, la exlegisladora les mintió repetidamente cuando le preguntaron si había hablado con Acevedo, y si había recibido comisiones ilegales de ella, todo lo cual se desmentía por la evidencia presentada, que incluye la grabación de esa llamada de Acevedo a Alemán tres días antes del allanamiento.

En el contrainterrogatorio, el abogado Francisco Rebollo, quien está a cargo de la defensa de Charbonier, en equipo con Anita Hill, quien está a cargo de la defensa de Montes, hizo preguntas al agente en las que lo llevó a admitir que la exrepresentante había accedido a que la entrevistaran, sin pedir presencia de abogado, y que además les había dado la contraseña para acceder a su teléfono.

Con el testimonio del agente López, que incluyó las grabaciones con la voz de Acevedo describiendo el alegado esquema ilegal, concluyó el desfile de testigos de la fiscalía.

En la tarde se espera que declare un testigo de la defensa, una agente federal.

Más adelante, las partes deben ofrecer sus argumentos finales, así como las instrucciones al jurado, para dar paso a la deliberación.

Según se ha dado a conocer, la exlegisladora y su esposo enfrentan cargos de conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero. Contra Charbonier Laureano pesa además un cargo adicional de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.