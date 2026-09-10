La secretaria del Departamento de la Familia (DF),Suzanne Roig Fuertes, lamentó el crimen del adolescente Yadiel Torrales Lazú, de 16 años, quien fue asesinado de siete impactos de bala en las piernas durante la tarde de ayer, miércoles, en un solar yermo en Arroyo.

El menor se evadió el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, en la noche del 27 de agosto, junto a Jacqxiel M. Yamil Valentín, de la misma edad y Damon Córdova Rivera, de 15. Otro niño de 14 años que se fue al día siguien del lugar fue localizado en la residencia de un familiar.

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Yadiel Torrales Lazú. ( Suministrada )

“Lamentamos profundamente lo sucedido, en relación a uno de los jóvenes evadidos del Hogar Casa Fernández Juncos de Santurce, a la vez que reconoce la preocupación que genera una situación como esta”, reaccionó la funcionaria en un comunicado de prensa.

Ante la evasión de un menor bajo custodia de un hogar privado, explicó que se activa un protocolo ya establecido que comienza con la emisión de una Alerta de Protección en el sistema del DF, se presenta la querella correspondiente ante la Policía de Puerto Rico y se realizan las notificaciones al National Center for Missing & Exploited Children e INTERPOL.

Asimismo, permanecen activas las tarjetas del PAN y de salud, herramientas que pueden aportar información que contribuya al proceso de localización.

“Estamos colaborando estrechamente con la Policía de Puerto Rico y con otras agencias para dar con el paradero de los otros dos menores ya que, uno de los cuatro evadidos, fue localizado”, agregó.

Roig Fuentes destacó que estos hogares no son instituciones correccionales, “son espacios de protección y cuidado en los que procuramos ofrecer a los menores los servicios, el acompañamiento y el apoyo que necesitan dadas sus circunstancias y experiencias previas, siempre teniendo como prioridad su seguridad y bienestar”.

Cuando se recibe información de que un joven se encuentra en otra jurisdicción, se realizan las gestiones correspondientes, incluyendo un estudio social para evaluar sus circunstancias.

En aquellos casos en que haya alcanzado la mayoría de edad, se informa al Tribunal, que determina si procede relevar al Departamento de la custodia.

Ayer se recibió una confidencia sobre el asesinato de uno de los tres jóvenes reportados desaparecidos del hogar, al llegar los agentes de la División de Drogas de Guayama al lugar señalado, encontraron el cadáver baleado.

El menor fue identificado por su tía Brenda Lazú Feliciano.