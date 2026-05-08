Tres hombres fueron asesinados anoche en las inmediaciones de una gasolinera Texaco en Bayamón, en lo que se convierte en la segunda masacre reportada en la Isla durante el 2026.

Según informó la Policía, el incidente ocurrió a eso de las 10:16 p.m. en la carretera PR-174, frente a las instalaciones de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers. Una llamada telefónica avisó sobre varias personas heridas de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron dos cuerpos baleados. Mientras, un tercer sujeto herido de bala fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente murió.

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Las víctimas tenían 43, 24 y 21 años.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón tienen a cargo el caso.

Esta masacre ocurre apenas dos días después de la matanza reportada en Morovis, donde cuatro personas fueron baleadas y calcinadas dentro una guagua Hyundai Kona del año 2019, en la carretera PR-5567 interior del barrio Vaga #3.

El dueño registral de la guagua es un residente del barrio Pesas, en Ciales, pueblo que colinda con Morovis.

En la escena, las autoridades ocuparon casquillos de rifle y de pistola calibre 9 milímetros.

Las víctimas de la primera masacre del 2026 no han sido identificadas.