“Bendición”.

La afectiva y religiosa palabra fue lo último que pronunció Gregory Matías Gutiérrez antes de ser trasladado por oficiales federales a una prisión, donde cumplirá una sentencia de 17 años de cárcel por narcotráfico y el asesinato de un agente de la Policía.

El hijo del portavoz de la mayoría en el Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y expolicía, Gregorio Matías, no se dirigía a su padre, quien se ausentó de la vista de sentencia que se realizó este miércoles en la sala de la jueza federal Silvia Carreño Coll, en el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey. Lanzó la acogedora palabra a sus abuelos y padres del legislador, Magdalena Rosario Paulina y Gregorio Matías, así como a otros familiares que estuvieron presente en sala.

PUBLICIDAD

Matías Gutiérrez, de 30 años, se paró ante la jueza federal para conocer cuánto tiempo pasará en prisión por los tres cargos por los que se declaró culpable en medio de un acuerdo con la Fiscalía federal. Estaba atado de manos y pies, vestido en un uniforme blanco y con unas tennis Jordan color gris.

Previo a escuchar la sentencia, el joven pidió disculpas a su familia por haber estado en malos pasos.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por este mal rato que están pasando y a mis hijos que están ahí”, indicó Matías Gutiérrez. De inmediato, las lágrimas comenzaron a escucharse en la fría sala judicial.

En sala estaban los padres del legislador, la madre del convicto y una mujer con dos niños pequeños. Trascendió en sala que uno es hijo de crianza de Matías Gutiérrez y el otro era biológico.

Los padres del senador Gregorio Matías abandonan el Tribunal federal en Hato Rey, tras conocer la sentencia de 17 años en prisión que se le impuso a Gregory Matías por narcotráfico y el asesinato de un policía. ( Frances Rosario )

“Quiero pedirles perdón a mis hijos, por no poder estar con ellos en este momento y que lo siento; y a mis abuelos, por no seguir los valores que ellos me inculcaron y les pido que me den la oportunidad de compartir los años que me quedan de vida y poder demostrarle a ellos y a todo el mundo que he cambiado sinceramente”, añadió.

Aunque el documento del acuerdo establecía que la recomendación de sentencia pactada era de “de no más de 216 meses en prisión, a pesar del historial criminal del acusado” o lo que representaba hasta 18 años de cárcel, el fiscal federal Pedro Casablanca solicitó a Carreño Coll una sentencia de 206 meses en prisión o lo equivalente a 17 años y casi dos meses en cárcel.

PUBLICIDAD

Tras salir de prisión, el convicto debe cumplir 10 años de libertad supervisada.

El abogado Francisco J. Adams Quesada reclamó ante la corte una sentencia de 204 meses en prisión y que se le descontara el tiempo cumplido desde que fue arrestado en el 2023 por los delitos en los que aceptó culpa.

La jueza Carreño Coll acogió el pedido de la defensa y sentenció a Matías Gutiérrez a 204 meses de prisión, o lo que representa 17 años. Determinó que se le deben descontar 36 meses cumplidos en cárcel, por lo que le restan 168 meses o 14 años en prisión para terminar de cumplir su pena.

Matías Gutiérrez fue acusado de ocho cargos criminales, que incluían dos asesinatos y trasiego de drogas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con la Fiscalía permitió que quedaran en su contra solo dos de los cargos originales, que fue conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, así como el uso de un arma con la que se asesinó al policía Miguel José Pérez Ríos. El crimen ocurrió el 7 de septiembre de 2015 en una gasolinera en San Juan.

Un tercer cargo se le impuso como parte del acuerdo. Este fue de conspirar para cometer un crimen violento, relacionado a drogas y armas. También hacía referencia al crimen del agente.

El fiscal Casablanca dejó claro que Matías Gutiérrez “no estuvo involucrado directamente en los disparos al policía”, sino que era la persona que conducía el auto para hacer una fuga rápida luego de que se cometió el crimen. Comentó que por tal razón no se solicitaba una sentencia mayor.

PUBLICIDAD

Mientras, el abogado de defensa hizo saber en sala que el joven pasó una triste niñez, pues fue abusado sexualmente y “nunca recibió ayuda profesional para afrontar esta situación”.

Reveló que Matías Gutiérrez fue criado por sus abuelos y padres del senador novoprogresistas hasta que, en la adolescencia, se rebeló y se fue a residir con su madre. Fue bajo el cuidado de su progenitora, en el residencial Manuel A. Pérez de Río Piedras, que el joven comenzó a usar drogas, relató Adams Quesada.

Comentó, además, que como usuario de drogas comenzó a endeudarse y eso lo encaminó a cometer crímenes violentos.

La prueba ventilada por la Fiscalía federal apunta a que Gutiérrez Matías era el dueño del punto del bloque C del mencionado residencial público. El acuerdo establece que allí se vendía heroína, cocaína, marihuana, fentanilo, Percocet y Xanax. También se le relacionó con el trasiego de drogas en los residenciales Alejandrino, en Guaynabo, y Los Laureles, en Cupey, así como en la comunidad San Isidro de Canóvanas y otras áreas cercanas del municipio de San Juan.

A su salida de la corte, la madre del senador conversó brevemente con Primera Hora y aseguró que en su familia “las pruebas se enfrentan con valentía”.

“Hay que ser fuerte y capaz de vencerlo todo por amor”, señaló.

Se le cuestionó la razón por la que el senador no asistió al tribunal. Pero, Rosario Paulina indicó que “estábamos nosotros (ella y su esposo). Nosotros dos fuimos que los criamos desde niño. No caminaba todavía cuando llegó a las manos de nosotros. Nosotros somos sus padres y mi hijo (el senador), que es mi hijo, también es su padre. Pero, sus verdaderos padres somos nosotros dos”.

El abogado de Matías Gutiérrez solicitó al finalizar la vista que el convicto cumpla los 14 años que le restan en prisión en una cárcel de Nueva Jersey.