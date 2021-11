El senador novoprogresista y ex sargento Gregorio Matías dijo hoy que se mantiene al margen del caso que involucra a su hijo de 27 años, Gregory Matías Gutiérrez, quien fue arrestado este domingo junto a otro individuo en un vehículo en el que policías municipales ocuparon un arma, municiones, un chaleco antibalas, una máscara y marihuana.

Hoy las autoridades federales asumieron la custodia de Matías Gutiérrez, quien había sido fichado por la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular en 2016, por la posesión de un vehículo hurtado y otros delitos de fechas anteriores.

“A mí me notificaron que mi hijo estaba arrestado, yo como policía, como teniente como líder gremial y ahora como senador, yo conozco cuáles son los procedimientos y no he querido intervenir, no he llamado a los compañeros, no he llamado al cuartel porque no quiero que bajo ninguna circunstancia se diga que, porque es hijo mío, yo estoy interviniendo y va a salir por la puerta ancha”, dijo el senador Matías en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

“No he querido llegar a cuarteles ni hacer ninguna gestión con ningún oficial porque yo como policía cuando tenía un arrestado y me decían que había algún un político también sentía presión cuando era relacionado con eso”, sostuvo el ex teniente de la Policía.

Reconoció sin embargo, que ha habido comunicación entre él y el comisionado de la Policía, Antonio López sobre el incidente en el que fue detenido su hijo Gregory. “Tuvimos comunicación”, indicó el legislador a preguntas de Primera Hora.

“Amo a mi hijo y lo amaré siempre, no importa lo que haga, pero si él falló, tiene que pagar. Él tiene derecho a la presunción de inocencia, pero luego de que se termine el proceso si se llegara a una convicción tiene que cumplir por lo que haya cometido”, dijo el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Dijo que Gregory es uno de sus hijos mayores, de una relación anterior a su actual esposa.

El senador no soltó prenda sobre el número de hijos que tiene. Según ha trascendido, es padre de unos 18 a 21 hijos.

“Son unos cuantos”, indicó y cuando se le pidió que precisara cuántos son dijo: “la (cifra) más alta que ustedes creen que les dijeron, es esa”.