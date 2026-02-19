El juez Diómedes González Velázquez, del Tribunal de Aguadilla, sentenció a cumplir tres años y un día en probatoria a Christian Rivera Valentín, de 25 años, mediante un acuerdo con el Ministerio Público y la defensa por un incidente de agresión a su abuelo.

Rivera Valentín enfrentaba cargos por maltrato a una persona de edad avanzada, Ley de Armas y dos cargos por empleo de intimidación o violencia contra la autoridad pública. No se indicó si se reclasificó alguno de los casos.

Según la investigación, para la fecha del 12 de julio de 2025, agredió a su abuelo de 71 años con un objeto en la cabeza, causándole una herida abierta. La víctima también sufrió una mordida en uno de los dedos de la mano derecha, que le ocasionó una abrasión.

Luego, al momento del arresto, el acusado se resistió, agrediendo a una policía con una patada en el área del costado y escupiéndole en la cara, de acuerdo con el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.