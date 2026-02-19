Agentes de la División de Arrestos Especiales de Bayamón capturaron en la tarde de ayer, miércoles, en la barriada Villa Esperanza en Toa Baja, al fugitivo Sony Díaz Díaz, de 32 años y residente en Dorado, quien figuraba en la lista de los más buscados en esa área policíaca.

Contra Díaz Díaz pesaba una orden de arresto por cargos de comercio ilegal de vehículos y piezas, en violación de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, por hechos que ocurrieron el 15 de enero en una gasolinera del barrio Campanillas, en Toa Baja.

Sony Díaz Díaz fue capturado en la barriada Villa Esperanza, en Toa Baja. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, durante el asalto utilizó un pasamontañas para despojar a un conductor de un automóvil marca Toyota Yaris del año 2007.

El juez Juan Portell expidió la orden de arresto con una fianza de $60,000.

El agente José Lasanta diligenció la orden ante el mismo juez, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza.