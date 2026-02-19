Cuatro cantinas rodantes fueron escalados durante la madrugada de hoy, jueves, en La Ribera 185 Food Truck Park, en la carretera PR-185, en Canóvanas.

Según informó la Policía de Puerto Rico, agentes adscritos al distrito de Canóvanas tomaron las querellas a eso de las 3:30 a.m., reportadas por los propietarios de los negocios Bari’s Pizza & Pasta, Prende y Pasa by Chef Ive Nazario, Pastelillos y El Carrito del Abuelo.

Los escaladores, que llegaron al lugar encapuchados, con guantes y uno portaba un arma de fuego, forzaron la puerta principal para lograr acceso al negocio Bari’s Pizza & Pasta, donde se apropiaron de una bocina de sonido y un celular.

Además, les ocasionaron daños a tres cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del negocio.

Luego, se dirigieron a Prende & Pasa By Chef Ive Nazario, causando daños en distintas áreas. Entraron al bar y se apropiaron de una caja de herramientas, dos generadores eléctricos y una máquina de lavar a presión. La propiedad hurtada fue valorada en más $6,000.

Siguieron hasta el food truck Pastelillitos, donde forzaron la ventanilla de órdenes, obteniendo acceso al interior y ocasionando daños.

Finalmente, pasaron a El Carrito del Abuelo, apropiándose de una tableta electrónica.

Al lugar se movilizó personal de Servicios Técnicos, que tomó las fotos correspondientes de la escena. Además, levantó evidencia adicional.

De acuerdo a la querella, los artículos apropiados fueron recuperados por los alrededores.

El agente Josué Flores, del distrito de Canóvanas, investigaron preliminarmente el caso y lo refirieron a la División de Delitos contra Propiedad del CIC de Carolina.