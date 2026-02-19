Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, junto a la Guardia Costera y de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), iniciaron esta mañana labores de búsqueda de un bañista que fue arrastrado por las corrientes marítimas de la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 10:09 a.m. sobre una situación sospechosa y al llegar las unidades se les informó que tres personas llegaron hasta el área conocida como la Peña del Corsario y una ola los arrastró.

Dos de ellos lograron salir del agua y un tercero, de 39 años, permanece desaparecido.

Las autoridades han reiterado a la ciudadanía que deben mantenerse fuera del agua debido a las fuertes marejadas que afectan la costa norte de la isla.