La Fiscalía de Aguadilla radicó cargos criminales contra un hombre de 64 años, residente de Isabela, por maltrato y actos lascivos contra una menor, en presuntos hechos que se remontan al 2021.

Según informó la Policía, el imputado fue identificado como Moisés Morales Arroyo, contra quien se presentaron cargos por maltrato al amparo de la Ley 57 que protege a los menores de edad, así como por actos lascivos bajo el artículo 133 del Código Penal.

De acuerdo con la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, la víctima relató que los hechos ocurrieron en mayo de 2021, cuando tenía 12 años, en Isabela.

Las fiscales Nathalie Cortés y Belinda Brignoni presentaron la prueba ante el juez Rolando Matos Acevedo, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $100,000. El acusado no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la cárcel de Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 6 de marzo.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Alexis Cardona Valentín, bajo la supervisión del sargento Edgar Pérez Talavera y la teniente Adaris Roldán Medina, dirigidos por el inspector Eduardo Rivera González.