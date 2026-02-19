Un adolescente de 16 años fue asesinado esta madrugada frente al edificio 22 del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

El joven fue identificado en la escena por sus familiares como Milton Carrión Padilla.

Los hechos fueron reportados a las 12:51 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Carrión Padilla en el pavimento con múltiples heridas de bala.

El agente González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en coordinación con el fiscal Félix Rivera, se hizo cargo de la pesquisa.