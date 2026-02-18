Las autoridades identificaron como Bryan Joel Gómez Valcárcel de 21 años y Christopher Yaxiel Pérez Serrano de 20 años, a los dos jóvenes que murieron tras accidentarse en la madrugada del 15 de febrero en el kilómetro 34.9 de la carretera PR-165, en Cataño, en medio de una persecución policíaca.

El accidente dejó en saldo de otros dos heridos, tras el vehículo Hyundai Sonata color vino estrellarse contra la base de un puente donde había rocas.

Durante una roda preventiva se divisó el automóvil en la calle 25 de la urbanización Puerto Nuevo, que transitaba en violación al artículo 10.5 (tintes) de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. Cuando se aproximaban para multarlo el conductor aceleró la marcha intentando atropellar a los policías.

Esta acción dio paso a iniciar la persecución hasta llegar a la marginal de la carretera PR-165, donde ocurrió el accidente donde se volcaron.

En el baúl se ocuparon dos pistolas, dos rifles de asalto, cargadores y balas.

Gómez Valcárcel era vecino de Cataño y Pérez Serrano de Trujillo Alto.

La agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, el fiscal Isaías Ojeda y la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) tienen a cargo la pesquisa.