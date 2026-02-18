El Departamento de Justicia informó que no buscará apelar la absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, declarada tras la muerte del biólogo Roberto Viqueira Ríos, en la sentencia emitida el 6 de febrero de 2026 por el juez Ángel Llavona Folguera.

La decisión fue comunicada por el Procurador General, Omar Andino Figueroa, tras lo que describió a través de declaraciones escritas como “una evaluación minuciosa del caso”.

El Departamento de Justicia destacó que, aunque mantiene su inconformidad con el fallo, e indicó que la decisión de no apelar se adoptó tras un análisis jurídico exhaustivo y en cumplimiento de las normas constitucionales vigentes, respetando la independencia del Poder Judicial y el estado de derecho en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Aunque reconocemos que el Ministerio Público actuó con rigor, profesionalismo y firme compromiso en la búsqueda de justicia para la víctima, Roberto Viqueira Ríos, y su familia, esta determinación se adopta luego de un análisis jurídico exhaustivo y de conformidad con las normas constitucionales vigentes. Si bien reiteramos nuestra inconformidad con el fallo emitido, respetamos la Constitución y la independencia judicial que mandata nuestro estado de derecho”, se indicó, al asegurar que el equipo se reunió con la familia del biólogo para comunicar la situación.

La agencia afirmó que continuará apoyando a la familia de Viqueira Ríos mediante la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.

Viqueira Ríos fue asesinado el 15 de julio de 2025 en medio de una disputa vecinal que terminó a tiros en la urbanización Estancias de Yidomar.