La Guardia Costera y efectivos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) -Región de San Juan, lograron incautar más de una tonelada de cocaína, tras detectar una lancha rápida que se desplazaba por aguas al norte de Puerto Rico el viernes.

El cuerpo castrense indicó que el cargamento, de unas 2,083 libras de cocaína, tiene un valor aproximado de $13.3 millones de dólares. La intervención se produjo luego que un avión de la Guardia Costera detectara la embarcación el viernes por la noche, a unas 100 millas náuticas de la costa de Camuy.

Los individuos lograron llegar a las costas de Arecibo donde abandonaron la embarcación y escaparon. ( Suministrada )

De inmediato, se envió al buque Joseph Napier a la zona para interceptar la embarcación y se le dio conocimiento al Task Force de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza. No obstante, al percatarse de la presencia del buque, los tripulantes de la lancha lanzaron unos 29 fardos del cargamento al mar y emprendieron la huida.

Los individuos lograron llegar hasta las costas de Arecibo donde abandonaron la lancha y escaparon. El HSI se hizo cargo de la incautación y continúan con la investigación.