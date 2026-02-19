La subestación de LUMA Energy localizada en el kilómetro 29.0 de la carretera PR-3, en la urbanización Río Grande Estates, fue escalada, según reportó esta mañana la Policía de Puerto Rico.

En la querella, que se recibió a las 7:40 a.m. de hoy, jueves, señalaron que lograron acceso a la estación, apropiándose de 250 pies de cable de cobre, dos barras de cobre de tres pies y una bomba sumergible color negra para la extracción de agua.

Además, se logró acceso a un vagón que contenía otros rollos de cable.

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $20,000.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, tienen a cargo la pesquisa.