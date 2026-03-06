El último de tres individuos contra los que pesaban cargos federales por un violento intento de robo contra un empleado de las casas de empeño Oro Centro, que terminó con un intercambio de disparos entre los asaltantes y el empleado, fue sentenciado el viernes en el Tribunal Federal a 78 meses de cárcel.

Rafael Hernández Maldonado fue arrestado el 14 de diciembre de 2021por las autoridades federales y el 15 de diciembre del año pasado se declaró culpable del intento de robo en el que resultó herida la víctima y uno de los asaltantes.

El violento incidente ocurrió la noche del 13 de julio del 2015, cuando el empleado de Oro Centro, de 45 años, viajaba en una guagua de la empresa en la que cargaba oro, por el expreso PR- 22. De acuerdo con el relato de la Policía, al llegar cerca de la salida a Luis Muñoz Rivera en Santurce, cerca del Túnel de Minillas un automóvil marca Hyundai Accent color blanco, que viajaba delante de la guagua Ford Transit, retrocedió y le chocó.

A renglón seguido, los ocupantes del vehículo se bajaron y abrieron fuego contra el empleado, mientras se le acercaban. El hombre, quien no llegó a descender de la guagua, resultó con heridas de bala en el pecho y el abdomen. Sin embargo logró repeler la agresión, hiriendo a uno de los pistoleros en el cuello.

Agentes de Patrullas de Carreteras respondieron inmediatamente al incidente y al llegar a la escena, se toparon con los individuos, quienes al percatarse de la presencia de la Policía, desistieron del atraco y emprendieron la huida, sin lograr robarse nada.

Tras el incidente, los agentes transportaron al herido hasta el hospital Pavía y al llegar a la sala de emergencias se toparon con el asaltante que resultó herido en la balacera, quien fue dejado por sus compinches en la institución.

El sujeto, identificado como Josué Pilarte Suárez, fue arrestado por las autoridades federales el 17 de julio de 2015. De hecho, las autoridades federales tomaron jurisdicción del caso luego que trascendiera que Pilarte Suárez y al menos otro de los involucrados, habían sido convictos previamente por delitos federales. Al momento del crimen, Pilarte Suáres se hallaba en libertad condicional federal por delitos de violación a la Ley de Armas. En junio de ese año,l el hombre se declaró culpable. El individuo, quien fue sentenciado en mayo del año pasado, cumplió nueve años por el crimen. se declaró culpable el 20 de junio de 2017 y fue sentenciado el 19 de mayo de 2025. Cumplió aproximadamente nueve años de prisión.

Otro de los individuos fue arrestado por el crimen el 19 de octubre del 2018. Luis Resto Cruz, quien al momento de su arresto tenía 28 años fue identificado por las autoridades federales como el autor intelectual del crimen, según un comunicado emitido por el FBI el 22 de octubre del 2018. Contra Resto Cruz, el Gran Jurado emitió acusaciones por interferencia con el comercio mediante amenazas o violencia, uso y portación de armas de fuego durante la comisión de un crimen violento, y posesión de armas de fuego a pesar de haber sido convicto previamente por delitos federales. Aunque se exponía a una pena de hasta 45 años de prisión, el 1 de diciembre pasado se declaró culpable del crimen y fue sentenciado el 27 de febrero del 2026. Según el comunicado emitido por la Fiscalía federal, el hombre cumplió aproximadamente ocho años y medio de prisión por estos hechos.

En el caso de Hernández Maldonado, del comunicado no se desprende cuanto del tiempo que estuvo encarcelado se le acreditaría como tiempo cumplido o si al momento de la sentencia ya habría extinguido los 78 meses a los que fue condenado.