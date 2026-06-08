Un septuagenario murió en la mañana de hoy, al caer por un risco mientras operaba un tractor en su finca ubicada en el kilómetro 0.8 de la carretera PR‑151, camino Toyosa, del barrio Caonillas Arriba, en Villalba.

A eso de las 10:30 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre el accidente. Al llegar los agentes se toparon con la escena de un hombre de 71 años, identificado como Héctor Hernández Martínez que había caído por un risco.

La investigación reveló que mientras realizaba labores de ornato en un tractor agrícola en su finca, al llegar a un camino estrecho perdió el control y cayó por un precipicio de unos 30 pies de profundidad.

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Los paramédicos que llegaron a la escena certificaron su muerte.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de Ponce tomó fotos y levantó evidencia.

El fiscal Jorge Martínez, expidió la boleta para el levantamiento del cadáver.