El director ejecutivo de Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Dr. Regino Colón Alsina, reveló hoy que la condición de salud de la secretaria de 49 años, que fue baleada por un paciente en un consultorio médico en el barrio Aceituna, en Villalba, se ha mantenido sin cambios.

La mujer fue trasladada a la Sala de Emergencia el lunes, donde recibe atención médica especializada de parte de un equipo multidisciplinario del Hospital de Trauma.

“Durante los últimos días, su cuidado y condición médica se ha mantenido sin cambios, bajo monitoreo continuo y manejo especializado según establecen nuestros protocolos. Nuestro compromiso es continuar brindando el más alto nivel de atención, y salvaguardando la confidencialidad y privacidad que establece la ley HIPAA”, sostuvo Colón Alsina en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

En un principio las autoridades policíacas habían informado que su condición era delicada.

El occiso, identificado como Ángel Javier Colón Torres, de 61 años, trabajaba como operador de grúa y tenía licencia de portación de armas de fuego.

“Este señor tenía una relación de amistad, porque todavía no he entrevistado a alguien que me diga que tenían una relación de pareja y él la acechaba, la buscaba, ella tuvo que suspender sus redes sociales y tuvo que suspender la amistad con él y como quiera siguió acechándola”, comentó al inicio de la pesquisa el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

En el sistema de la Policía no figuraba ninguna querella u orden de protección por acecho.

El agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, junto a la fiscal Melissa Rodríguez tienen a cargo la pesquisa.